Мужчина из башкирской деревни незаконно спилил более полутора сотен пихт

В Башкирии задержали подозреваемого в незаконной рубке леса. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
В отдел полиции Нуримановского района пришла информация о незаконной рубке леса в Сарвинском лесничестве. Неизвестный спилил более 154 пихт. По записям камер видеонаблюдения стражи порядка идентифицировали автомобиль, который использовал подозреваемый.
В тот же день сотрудники ГАИ остановили 38-летнего жителя деревни Сарва. В прицепе его авто полицейские обнаружили срубленные деревья. Мужчина заявил, что у него есть разрешение на вырубку, однако проверка показала, что это неправда.
Экспертно-криминалистический центр подтвердил, что деревья из машины совпадают с пеньками, которые остались на месте рубки. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили его в отделение.
Эксперты оценили ущерб от незаконной вырубки в более чем миллион рублей. Срубленные деревья изъяли. Возбуждено уголовное дело.
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