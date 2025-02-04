Жителей Ростова-на-Дону предупредили о морозах до −7 градусов

В Ростове-на-Дону в ближайшее время ожидаются морозы до −7 градусов. Об этом сообщили в администрации города 4 февраля.
По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха. Морозы сохранятся до пятницы, 7 февраля. Отметим, что из-за мороза в городе возможен гололед и наледь на деревьях.
Отметим, что такая ситуация произошла в декабре 2023 года. Тогда в травмпункты обратились больше 1,5 тысячи человек, в их числе оказались 183 ребенка. Поэтому жителям Ростова-на-Дону стоит быть внимательнее.