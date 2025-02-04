Суд Узбекистана приступил к рассмотрению уголовного дела о покушении на бывшего высокопоставленного чиновника

Его вызвали 26 ноября в офис влиятельного в Узбекистане бизнесмена, мецената, главного бенефициара крупного банка Asia Alliance Bank Камо Тумасова, где также присутствовал Дмитрий Ли. Они почему-то вдвоем рассказали Шухрату Расулову, что имеются показания о том, что именно он организовал покушение на Комила Алламжонова и Дмитрия Ли, но заверили, что этому не верят и считают обвинения ложными. Когда Расулов уже выходил из офиса банка, его задержали сотрудники правоохранительных органов. В тот же день он был объявлен в розыск, на основании чего было оформлено задержание.