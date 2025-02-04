Многофункциональный медцентр на улице Маяковского в Минске отроется к 3 июля

Бывший долгострой по улице Маяковского, 31 в Минске активно достраивают и к 3 июля 2025 года здесь откроется многофункциональный медицинский центр, сообщает БелТА.
В этом здании, а оно находится буквально в 10 минутах езды от центра города, разместятся 10-я городская стоматологическая поликлиника с 70 рабочими местами для врачей-стоматологов, которые будут работать как со взрослыми, так и с детьми. В поликлинике откроют кабинет по ранней диагностике опухолей головы и шеи, что позволит специалистам направлять пациентов с подозрением на опухолевые заболевания ротоглотки для диагностики и взятия биопсии.
Кроме того, в новом здании будет открыт Клинический центр пластической хирургии и медицинской косметологии, который переедет сюда с ул. Богдановича и Минский городской клинический эндокринологический центр, который минчане привыкли видеть на ул. Киселева.
Сейчас на стройке задействованы порядка 300 человек, сообщает «Минскстрой».
Фасад здания уже подготовили к финишной отделке, которую проведут, когда станет тепло. Фасад утеплен и оштукатурен, установлены оконные блоки и витражные группы.
Ведется внутренняя отделка: возводятся гипсокартонные перегородки, выполняются электромонтажные и сантехнические работы, стяжки полов, штукатурятся стены, укладывается плитка. Строится трансформаторная подстанция, началось благоустройство территории.
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