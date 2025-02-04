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Многофункциональный медцентр на улице Маяковского в Минске отроется к 3 июля

В Минске летом 2025 откроется новый многофункциональный медицинский центр.
Источник: Комсомольская правда

Бывший долгострой по улице Маяковского, 31 в Минске активно достраивают и к 3 июля 2025 года здесь откроется многофункциональный медицинский центр, сообщает БелТА.

В этом здании, а оно находится буквально в 10 минутах езды от центра города, разместятся 10-я городская стоматологическая поликлиника с 70 рабочими местами для врачей-стоматологов, которые будут работать как со взрослыми, так и с детьми. В поликлинике откроют кабинет по ранней диагностике опухолей головы и шеи, что позволит специалистам направлять пациентов с подозрением на опухолевые заболевания ротоглотки для диагностики и взятия биопсии.

Кроме того, в новом здании будет открыт Клинический центр пластической хирургии и медицинской косметологии, который переедет сюда с ул. Богдановича и Минский городской клинический эндокринологический центр, который минчане привыкли видеть на ул. Киселева.

Сейчас на стройке задействованы порядка 300 человек, сообщает «Минскстрой».

Фасад здания уже подготовили к финишной отделке, которую проведут, когда станет тепло. Фасад утеплен и оштукатурен, установлены оконные блоки и витражные группы.

Ведется внутренняя отделка: возводятся гипсокартонные перегородки, выполняются электромонтажные и сантехнические работы, стяжки полов, штукатурятся стены, укладывается плитка. Строится трансформаторная подстанция, началось благоустройство территории.

Кстати, вот что изменится в здравоохранении Беларуси в 2025: время приема пациентов, цены на платные услуги, фото медкарты, прививки от ВПЧ для девочек (здесь подробнее).

Мы писали, что Минздрав назвал размер надбавок врачам-специалистам с 1 января 2025: «Надбавки врачам от 185% до 300% оклада» (подробности все здесь).