Многофункциональный медцентр на улице Маяковского в Минске отроется к 3 июля

В этом здании, а оно находится буквально в 10 минутах езды от центра города, разместятся 10-я городская стоматологическая поликлиника с 70 рабочими местами для врачей-стоматологов, которые будут работать как со взрослыми, так и с детьми. В поликлинике откроют кабинет по ранней диагностике опухолей головы и шеи, что позволит специалистам направлять пациентов с подозрением на опухолевые заболевания ротоглотки для диагностики и взятия биопсии.