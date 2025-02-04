«Загадка. Почему?»: Радий Хабиров обратился к гражданам с необычным вопросом

Сегодня, 4 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях в нескольких публикациях рассказал о своей рабочей поездке на юг региона.
В последнем из них он написал, что республика «удивительна, полна самых разных ландшафтов и пейзажей», а Зауралье со своими степями и горами является ее бриллиантом.
— Загадка. Снег позади меня покрыл все поля. Но почему-то местами снега нет и видна трава. Почему? — заявил в заключении своего поста Радий Хабиров.
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