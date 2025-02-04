СК РФ: отчим из Черняховска признался, что убил мальчика за отказ тренироваться

Отчим семилетнего Данилы из Черняховска, тело которого нашли в местном водоеме, признался в убийстве. До этого мужчина вместе с женой заявлял о пропаже ребенка и даже участвовал в его поисках. Родители заявляли, что школьник ушел из дома, потому что его отругали за плохое поведение. Теперь в обстоятельствах дела разберутся правоохранители, а подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение.