В Гуково планируют вернуть водоснабжение до 23:00

— Весь день коммунальные службы устраняли последствия непогоды в Ростовской области. В большинстве районов восстановлено водоснабжение. Ведутся работы по подаче воды в некоторых районах Гукова — должны быть завершены сегодня, до 23 часов, — прокомментировал врио губернатора региона.