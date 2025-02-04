В Гуково планируют вернуть водоснабжение до 23:00. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Весь день коммунальные службы устраняли последствия непогоды в Ростовской области. В большинстве районов восстановлено водоснабжение. Ведутся работы по подаче воды в некоторых районах Гукова — должны быть завершены сегодня, до 23 часов, — прокомментировал врио губернатора региона.
Кроме того, завершены работы по восстановлению электроснабжения в Кагальницком, Родионово-Несветайском, Октябрьском, Азовском районах, в Красном Сулине и поселке Горняцкий Белокалитвинского района. Специалисты продолжают работать и возвращать электричество в дома жителей Ростовской области.
— Все работы — на постоянном контроле министерства ЖКХ и глав. И моем личном контроле, — заверил Юрий Слюсарь.