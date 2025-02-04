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Подошли к концу поиски 13-летней школьницы из Благовещенска

В Башкирии завершились поиски 13-летней девочки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 13-летней девушки из Благовещенска. Об этом рассказала пресс-служба администрации Благовещенского района.

Подросток пропала сегодня. Она ушла из дома в школу, но ни на уроках в школе, ни дома так и не появилась. Родители забили тревогу, когда школьница не пришла домой вечером. Недавно власти опубликовали радостное известие.

— Нашлась! — заявили чиновники.

Где все это время была подросток — не уточняется.

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