Подошли к концу поиски 13-летней школьницы из Благовещенска

В Башкирии завершились поиски 13-летней девушки из Благовещенска. Об этом рассказала пресс-служба администрации Благовещенского района.
Подросток пропала сегодня. Она ушла из дома в школу, но ни на уроках в школе, ни дома так и не появилась. Родители забили тревогу, когда школьница не пришла домой вечером. Недавно власти опубликовали радостное известие.
— Нашлась! — заявили чиновники.
Где все это время была подросток — не уточняется.
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