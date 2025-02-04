В Сочи 6-летний ребенок упал с 20-метрового обрыва и выжил

В Сочи 6-летний ребенок рухнул с 20-метрового обрыва и выжил. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань. Происшествие случилось 2 февраля.
По данным издания, мальчик вместе с родителями отправился на прогулку в Агурское ущелье. Туристы наслаждались местными красотами. Неожиданно ребенок оступился и полетел вниз по грязевому склону. Мальчик упал на каменистое дно реки. Пострадавшему вызвали скорую помощь.
Медики зафиксировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ушиб внутренних органов.