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В Сочи 6-летний ребенок упал с 20-метрового обрыва и выжил

В Сочи ребенок сорвался с обрыва в реку Агура.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи 6-летний ребенок рухнул с 20-метрового обрыва и выжил. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань. Происшествие случилось 2 февраля.

По данным издания, мальчик вместе с родителями отправился на прогулку в Агурское ущелье. Туристы наслаждались местными красотами. Неожиданно ребенок оступился и полетел вниз по грязевому склону. Мальчик упал на каменистое дно реки. Пострадавшему вызвали скорую помощь.

Медики зафиксировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ушиб внутренних органов.