В Сочи 6-летний ребенок упал с 20-метрового обрыва и выжил

По данным издания, мальчик вместе с родителями отправился на прогулку в Агурское ущелье. Туристы наслаждались местными красотами. Неожиданно ребенок оступился и полетел вниз по грязевому склону. Мальчик упал на каменистое дно реки. Пострадавшему вызвали скорую помощь.