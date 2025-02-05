В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт

«У нас порядка 7,5 километров береговой линии, все в Николаевке. И там организованы три мониторинговые группы, которые два раза в сутки пешком обходят всю эту территорию и обязаны докладывать о ситуации. Могу с уверенностью сказать, что в Николаевке ни мазута, ни птиц, пострадавших от мазута, нет», — озвучил он.
Глава района связывает такое везение с особенностями течений в Николаевке, которые идут «от берега».
«Тут еще географические особенности, наверное. Николаевка находится в заливе, и поэтому все эти пятна ударили выше на Евпаторию, Сакский район и дальше Черноморский», — отметил он.
При этом в Николаевке до сих пор продолжают устранять последствия «шторма века», который произошел в ноябре 2023 года. Тогда стихия нанесла серьезный удар по берегоукрепительным сооружениям и пляжной инфраструктуре. Сейчас ведутся работы по ремонту.
Ведутся работы по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений, это у нас в районе баз отдыха «Полет» и «Солнышко». Там заключены контракты, общая стоимость работ на капитальный ремонт порядка 111 миллионов.
Они выполнены более чем на 80% и должны быть завершены к апрелю 2025 года. На восстановление всей инфраструктуры, подчеркнул Сергей Петелин, нужны значительные средства из федерального бюджета. Эта работа ведется на уровне правительства РФ.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Накануне новые выбросы мазута были зафиксированы на 19 участках черноморского побережья.
В Крыму за прошедшие сутки обследовали более 450 километров береговой линии. Очищено от мазута порядка 212 километров берега. Собрано и вывезено свыше 685 тонн загрязненного песка и грунта.