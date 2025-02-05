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В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма на пляжах не было зафиксировано ни одного выброса мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. При этом в курортном поселке Николаевке создано три мониторинговых группы для обследования береговой полосы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава района Сергей Петелин.

Источник: РИА "Новости"

«У нас порядка 7,5 километров береговой линии, все в Николаевке. И там организованы три мониторинговые группы, которые два раза в сутки пешком обходят всю эту территорию и обязаны докладывать о ситуации. Могу с уверенностью сказать, что в Николаевке ни мазута, ни птиц, пострадавших от мазута, нет», — озвучил он.

Глава района связывает такое везение с особенностями течений в Николаевке, которые идут «от берега».

«Тут еще географические особенности, наверное. Николаевка находится в заливе, и поэтому все эти пятна ударили выше на Евпаторию, Сакский район и дальше Черноморский», — отметил он.

При этом в Николаевке до сих пор продолжают устранять последствия «шторма века», который произошел в ноябре 2023 года. Тогда стихия нанесла серьезный удар по берегоукрепительным сооружениям и пляжной инфраструктуре. Сейчас ведутся работы по ремонту.

Ведутся работы по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений, это у нас в районе баз отдыха «Полет» и «Солнышко». Там заключены контракты, общая стоимость работ на капитальный ремонт порядка 111 миллионов.

уточнил Петелин

Они выполнены более чем на 80% и должны быть завершены к апрелю 2025 года. На восстановление всей инфраструктуры, подчеркнул Сергей Петелин, нужны значительные средства из федерального бюджета. Эта работа ведется на уровне правительства РФ.

15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Накануне новые выбросы мазута были зафиксированы на 19 участках черноморского побережья.

В Крыму за прошедшие сутки обследовали более 450 километров береговой линии. Очищено от мазута порядка 212 километров берега. Собрано и вывезено свыше 685 тонн загрязненного песка и грунта.

экология