В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт

«У нас порядка 7,5 километров береговой линии, все в Николаевке. И там организованы три мониторинговые группы, которые два раза в сутки пешком обходят всю эту территорию и обязаны докладывать о ситуации. Могу с уверенностью сказать, что в Николаевке ни мазута, ни птиц, пострадавших от мазута, нет», — озвучил он.