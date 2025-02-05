Когда центр Симферополя очистят от бесхозных проводов

Начнут с улицы Пушкина.
«В приоритетном порядке нам необходимо в центре города прибрать 83 улицы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в крымской столице начинают проверять размещение интернет-кабелей. До 1 мая провайдеры должны устранить все нарушения и привести состояние кабелей в порядок. После 1 мая к операторам связи, которые не устранили старые провода, начнут применять административные меры.
«Первая улица, с которой мы начинаем, это улица Пушкина. Но из-за погодных условий срок работ увеличится и составит не одну, а две недели», — уточнил Семенченко.
В течение установленного срока операторам связи необходимо провести маркировку и упорядочить имущество. Непромаркированные бесхозные провода демонтируются.
Семенченко напомнил, что в пилотном порядке в прошлом году опоры и линии связи были очищены от старый кабелей на улицах Самокиша и Турецкой.
По его словам, «этот опыт показал, что порядка 70% кабелей (на опорах и линиях связи) не используются еще со времен Украины». Кроме того, провода находятся в ненадлежащем состоянии, сделаны с использованием устаревших технологий, портят не только эстетический вид города, но и несут угрозу жизни жителей и гостей Симферополя.
Операторы связи заинтересованы в демонтаже старых кабелей, потому что это в дальнейшем облегчает обслуживание действующих, считает он.
График работы на симферопольских улицах будет составлен до конца текущей недели и размещен в газете и на сайте администрации.
Проверяют состояние столбов.
«Когда мы обследуем улицу, которую планируем инвентаризировать и упорядочивать, то обращаем внимание на все опоры. В целом, по центру города опоры в достаточно неплохом состоянии, аварийных всего порядка одного процента», — сказал Семенченко.
Так, по улице Турецкой всего две опоры были в аварийном состоянии, их заменили.
Вместе с бесхозными кабелями со столбов убирают рекламные щиты и снимают неучтенные камеры. Последние собственник, если такой находится, вправе забрать.
Когда центральные улицы крымской столицы будут очищены от бесхозных проводов, коммунальщики организуют эту работу и в спальных районах города, пообещал замглавы администрации.
«Задача — весь город очистить от бесхозных кабелей и навести порядок», — резюмировал Семенченко.