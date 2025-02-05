Когда центр Симферополя очистят от бесхозных проводов

По его словам, «этот опыт показал, что порядка 70% кабелей (на опорах и линиях связи) не используются еще со времен Украины». Кроме того, провода находятся в ненадлежащем состоянии, сделаны с использованием устаревших технологий, портят не только эстетический вид города, но и несут угрозу жизни жителей и гостей Симферополя.