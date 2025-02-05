Онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России со ссылкой на главного внештатного специалиста-онколога ЮФО Олега Кита.
«У мужчин лидирует рак предстательной железы, на втором месте — рак легких, на третьем — рак кожи. У женщин на первом месте — рак молочной железы, на втором — рак кожи, на третьем — рак тела матки», — поделился Олег Кит.
Сообщается, что в регионе не наблюдается значительного роста числа случаев заболевания раком. Актуальным остается вопрос его выявления на ранних стадиях.
«По итогам 2024 года в Ростовской области во время диспансеризации и профосмотров злокачественные новообразования выявлены у 3500 пациентов, в Южном федеральном округе — у 18 тыс.», — рассказал Олег Кит.
Онкологи напоминают, что в 90% случаев рак, выявленный на ранних стадиях, поддается лечению.
Ранее донской онколог Эрик Медоев рассказал, что в Ростовской области увеличивается выживаемость пациентов, больных раком легкого.