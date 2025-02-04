Лже-трейдеры обманули ставропольчанку на 400 тысяч рублей

Согласно опубликованной информации, женщина наткнулась на предложение по составлению отчетных таблиц. Работать нужно всего 3−4 часа в день. Заработная плата устроила жительницу, и она откликнулась на вакансию. Позже с ней связались якобы работодатели. Нужно закинуть 100 000 рублей, и в день можно получить минимум 10 000.