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Лже-трейдеры обманули ставропольчанку на 400 тысяч рублей

Жительница Ставрополья доверилась мошенникам и лишилась денег.

Источник: Комсомольская правда

Лже-трейдеры обманули ставропольчанку на 400 тысяч рублей. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.

Согласно опубликованной информации, женщина наткнулась на предложение по составлению отчетных таблиц. Работать нужно всего 3−4 часа в день. Заработная плата устроила жительницу, и она откликнулась на вакансию. Позже с ней связались якобы работодатели. Нужно закинуть 100 000 рублей, и в день можно получить минимум 10 000.

Трейдинг лишил женщину всех средств, а именно 400 тысяч рублей ушли на счет мошенников.