Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL в Актау

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Баку из Грозного, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа. По словам министра транспорта Азербайджана Рашада Набиева, самолет упал из-за «вмешательства извне». Президент России Владимир Путин принес извинения своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. В пресс-службе Кремля уточняли, что лайнер пытался зайти на посадку в Грозном, однако город пытались атаковать украинские беспилотники, и российские системы ПВО отражали эти атаки.