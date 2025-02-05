Новый режим депортации мигрантов введен в Нижегородской области

Сведения о таких мигрантах будут включены в реестр контролируемых лиц, который с этой даты появится в открытом доступе на официальном сайте МВД России. Для иностранцев, попавших в этот список, введены определенные запреты, связанные с пребыванием и деятельностью на территории России. ГУ МВД России по Нижегородской области предупреждает руководителей организаций, работодателей и сотрудников госучреждений о необходимости проверять иностранных граждан по реестру.