Что можно и нельзя делать на Агафия 5 февраля, когда узнают про жаркий август

Православная церковь 5 февраля вспоминает святого Агафангела. В народе принято отмечать Агафьев день. Но есть еще одно название — Агафий-Полухлебник. Все дело в том, что 5 февраля проверяли запасы зерна. А еще в названную дату узнавали про жаркий август.
Что нельзя делать 5 февраля.
Не рекомендуется оставлять дома найденные деньги. Кроме того, под запретом жадность. Предки верили, что подобное может спровоцировать финансовые сложности. День не подходит для ссор и конфликтов. Считается, что отношения восстановить будет сложно.
Что можно делать 5 февраля.
По традиции, в указанный день было принять печь пироги с курицей. Их считали символом достатка, благополучия. Все члены семье обязательно должны были съесть по кусочку пирога.
Согласно приметам, солнце и мороз предвещал жаркий август. Гуси и утки, которые купаются в снегу, говорят про метель в скором времени.
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