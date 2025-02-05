Что можно и нельзя делать на Агафия 5 февраля, когда узнают про жаркий август

Православная церковь 5 февраля вспоминает святого Агафангела. В народе принято отмечать Агафьев день. Но есть еще одно название — Агафий-Полухлебник. Все дело в том, что 5 февраля проверяли запасы зерна. А еще в названную дату узнавали про жаркий август.