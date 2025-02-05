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Что можно и нельзя делать на Агафия 5 февраля, когда узнают про жаркий август

Узнали приметы и запреты на 5 февраля, когда отмечают Агафьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 5 февраля вспоминает святого Агафангела. В народе принято отмечать Агафьев день. Но есть еще одно название — Агафий-Полухлебник. Все дело в том, что 5 февраля проверяли запасы зерна. А еще в названную дату узнавали про жаркий август.

Что нельзя делать 5 февраля.

Не рекомендуется оставлять дома найденные деньги. Кроме того, под запретом жадность. Предки верили, что подобное может спровоцировать финансовые сложности. День не подходит для ссор и конфликтов. Считается, что отношения восстановить будет сложно.

Что можно делать 5 февраля.

По традиции, в указанный день было принять печь пироги с курицей. Их считали символом достатка, благополучия. Все члены семье обязательно должны были съесть по кусочку пирога.

Согласно приметам, солнце и мороз предвещал жаркий август. Гуси и утки, которые купаются в снегу, говорят про метель в скором времени.

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