Истоки Нила: ранний альбом Янга и «забытый» мюзикл Гладкова

Альбом воссоединившихся Dream Theater, «потерянная» запись Нила Янга и посмертное издание мюзикла Геннадия Гладкова. Большинство звезд планируют выпустить свои новинки весной, поэтому последний месяц зимы традиционно оказывается обделен громкими релизами. Но зато это идеальное время для тех работ, которые в более насыщенное время могли бы пройти незамеченными. «Известия» рассказывают, на что меломанам обратить внимание в начавшемся феврале.
Dream Theater — Parasomnia.
В 2023-м дна из главных прог-метал-групп Dream Theater воссоединилась в своем «золотом» составе: сооснователь коллектива — великий перкуссионист Майк Портной — вернулся к Джону Петруччи, Джеймсу Лабри, Джону Маянгу и Джорданну Рудессу. Музыканты забыли давнюю ссору и погрузились в творчество, результатом чего и стал альбом Parasomnia. В том, что это событие, сомневаться не приходится: достаточно сказать, что последняя совместная работа пятерки Black Clouds & Silver Linings датируется 2009 годом. Что же изменилось в звучании «Театра» за 16 лет?
Окончательно станет это ясно 7 февраля, когда Parasomnia появится на стримингах, пока же можно судить по трем опубликованным синглам и трек-листу в целом. В нем восемь номеров, из которых один — короткая интерлюдия, а еще один — развернутое инструментальное вступление. Песнями же можно назвать оставшиеся шесть, причем последняя длится почти 20 минут! По суммарной же продолжительности пластинка (70+ минут) примерно соответствует лучшим работам коллектива.
Это, впрочем, лишь статистика, и она не так показательна, как музыка. Даже по опубликованным синглам понятно, что материал и звучание наследуют как раз работам 2000-х. В одной песне может быть множество контрастных разделов и инструментальных соло, ритмы предельно прихотливы, мелодии мрачны и пафосны (оцените гитарный проигрыш в Night Terror), а в целом саунд, укрепленный пулеметными очередями ударных Портного, по-фирменному тяжел и жесток.
В общем, те, кто любят стиль в целом и, конечно, группу Dream Theater как таковую, мимо новинки точно пройти не смогут.
Neil Young — Oceanside Countryside.
Легенда фолк-рока Нил Янг уже много лет тщательно работает со своими архивами, снова и снова вытаскивая всякие редкости полувековой давности. Большинство из них выходят в серии, которая так и называется — The Archives, но кое-что музыкант считает нужным выпустить отдельно. Ожидаемый в феврале Oceanside Countryside — из числа последних. Альбом был записан в 1977-м, одновременно с Comes A Time, выпущенным годом позже. Причем три песни (Goin" Back, Human Highway и Field Of Opportunity) планировалось включить в состав обеих пластинок. В итоге они вышли только на Comes A Time, ну, а остальной материал Янг неоднократно перерабатывал, исполнял на концертах и, наконец, выпустил в составе сборника Archives Vol. III.
Но, похоже, и это решение не вполне удовлетворило мэтра. И он решил-таки довести до широкой публики оригинальный микс 1977 года, где все вокальные партии, включая бэк-вокал, исполняет он сам, а его друзья-инструменталисты Бен Кит, Джо Осборн, Карл Ти Химмел и Руфус Тибо играют, соответственно, на слайд-гитаре, басе, ударных и фиддле (разновидности скрипки, популярной в корневой ирландской и американской музыке). Вдобавок, в одном из треков к ним присоединяется перкуссионист Тим Драммонд, постоянный соратник Нила.
Стилистически это кантри-запись, представляющая Янга в его фолк-амплуа. Здесь нет ни рока, ни гранжа, которыми Янг увлекся позже, так что для российских поклонников артиста песни могут показаться скучноватыми и простоватыми. Но в своем жанре Oceanside Countryside, вероятно, окажется образцовой работой, которая так и просится в серьезную аудиоколлекцию. Тем более, ожидается релиз на виниле.
Геннадий Гладков — «Шиворот-навыворот, или Иван и Алена против дракона».
Но не только зарубежные новинки заслуживают в этом месяце пристального внимания меломанов. На стримингах появится полная запись мюзикла Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина «Шиворот-навыворот, или Иван и Алена против дракона». Партитура была написана еще в начале 1980-х, на волне популярности вокально-инструментальных ансамблей (ВИА) и с прицелом на то, что именно они будут участвовать в исполнении произведения на театральной сцене. Однако вскоре мода переменилась, ВИА уступили место рок-группам, а затем, в разгар перестройки, и вовсе стало не до крупноформатных музыкальных постановок.
В итоге долгое время мюзикл оставался невостребованным. Единственная постановка состоялась в Театре Моссовета в 1995 году — и авторы были не вполне ею довольны. Записи же не было вовсе. Поэтому уже в 2020-х коллеги Гладкова решили вернуться к этому сочинению: Андрей Семенов инструментовал музыку для эстрадно-симфонического состава (у Гладкова оркестровки не было вовсе, так как он рассчитывал, что ВИА будут делать ее под себя), а Сергей Скрипка со своим прославленным коллективом — Оркестром кинематографии — и солистами-певцами записал опус на Мосфильме под контролем самого композитора.
Для Геннадия Гладкова это стало последней работой (в октябре 2023-го его не стало), так что в каком-то смысле издание «Шиворот-навыворот» — творческое завещание мэтра. Узнать, что вложили авторы в свое сочинение, мы сможем совсем скоро, но по опубликованным в соцсетях фрагментам из студии уже понятно: это полное юмора и творческой фантазии действо, в котором фирменный мелодизм Гладкова сочетается с остроумными стилевыми фокусами — элементами рока, диско и даже восточной музыки.
Вы могли пропуститьLady Gaga — Abracadabra.
Строго говоря, сингл Леди Гаги вполне можно отнести к февральским новинкам, так как вышел он буквально на днях: клип впервые был показан на церемонии вручения премий «Грэмми», а цифровой релиз состоялся вскоре после. Но, поскольку это номер из будущего альбома Mayhem, который выйдет только в марте, подробно мы поговорим о нем в будущем месяце. Пока же рекомендуем посмотреть видео тем, кто соскучился по Леди Гаге времен Bad Romance и Born This Way. Здесь всё — и визуальная сторона, и музыкальная — сделано по тем же рецептам. Ну, а насколько они работают спустя полтора десятилетия, решать вам.
Звери «Жозефина Павловна».
Группа «Звери» уже не раз демонстрировала свою любовь к творчеству Чехова. Скажем больше: нет другой поп-рок группы, столь последовательно и основательно работающей с наследием кого-либо из классиков русской литературы. Достаточно назвать альбом «Одинокому везде пустыня», каждый трек которого отсылает к одному из произведений Антона Павловича. Свежий сингл приурочен к 165-летию со дня рождения писателя, и в самом тексте он упоминается не раз. Впрочем, не ждите традиционных юбилейных пафосностей. Ведь аллюзия здесь — не на рассказы или пьесы, а на строчку из письма Чехова. Долгое время литературоведы не могли понять, кого имел в виду гений, написав «мерзнет Жозефина Павловна», пока не догадались сложить первые слоги упомянутых имени и отчества. Роме Зверю грустно-хулиганская ирония Чехова близка как никому.
Плейлист «Известий».
Наш традиционный плейлист на этот раз немного необычен — в целом его можно было бы охарактеризовать как «заигрывание с дурновкусием». И если от дуэта рэперов Tyga и Лил Уэйна на фоне однообразного женского вокала мы в принципе не ждем какой-то крутой музыки, но работа кажется примечательной именно из-за этой назойливости закольцованного короткого мотива (считать ли его дурновкусием — вопрос открытый), то кавер Стереополины и «Братства Атома» на знаковый хит 1990-х — «Ясный мой свет» Тани Булановой — это уже сознательный метамодерн. Жесткое синти-сопровождение (вспоминаем Atomic Heart) и обложка с изображением постапокалиптического мира как бы намекают, что сантименты остались в прошлом, но мелодия спета Стереополиной настолько близко к оригиналу, что нельзя не усмотреть в этом запретного удовольствия — наслаждения попсой как таковой, в ее чистом незамутненном виде.
Ну, а Sigma Boy — это уже хит массового поражения для нового поколения. Причем совсем нового — того, которое родилось в 2010-х. И, пожалуй, небезынтересным будет сравнить работу Betsy и Маши Янковской с тем, что слушали мамы нынешних девочек-подростков, когда им было столько же лет, а именно — со шлягером из главного альбома Димы Маликова «Звезда моя далекая». В январе музыкант отметил 55-летие и представил сборник своих старых песен в новых ремиксах DJ Antonio. Впрочем, как и в «Ясный мой свет», суть осталась прежней. И только название пластинки «Весел и свеж» напоминает, что воспринимать всё это надо с определенной долей иронии. И уж точно не заподозришь в чрезмерной серьезности группу «Звери». А почему — читайте выше в нашем обзоре.
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