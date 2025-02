Истоки Нила: ранний альбом Янга и «забытый» мюзикл Гладкова

Легенда фолк-рока Нил Янг уже много лет тщательно работает со своими архивами, снова и снова вытаскивая всякие редкости полувековой давности. Большинство из них выходят в серии, которая так и называется — The Archives, но кое-что музыкант считает нужным выпустить отдельно. Ожидаемый в феврале Oceanside Countryside — из числа последних. Альбом был записан в 1977-м, одновременно с Comes A Time, выпущенным годом позже. Причем три песни (Goin" Back, Human Highway и Field Of Opportunity) планировалось включить в состав обеих пластинок. В итоге они вышли только на Comes A Time, ну, а остальной материал Янг неоднократно перерабатывал, исполнял на концертах и, наконец, выпустил в составе сборника Archives Vol. III.