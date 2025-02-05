Истоки Нила: ранний альбом Янга и «забытый» мюзикл Гладкова

Наш традиционный плейлист на этот раз немного необычен — в целом его можно было бы охарактеризовать как «заигрывание с дурновкусием». И если от дуэта рэперов Tyga и Лил Уэйна на фоне однообразного женского вокала мы в принципе не ждем какой-то крутой музыки, но работа кажется примечательной именно из-за этой назойливости закольцованного короткого мотива (считать ли его дурновкусием — вопрос открытый), то кавер Стереополины и «Братства Атома» на знаковый хит 1990-х — «Ясный мой свет» Тани Булановой — это уже сознательный метамодерн. Жесткое синти-сопровождение (вспоминаем Atomic Heart) и обложка с изображением постапокалиптического мира как бы намекают, что сантименты остались в прошлом, но мелодия спета Стереополиной настолько близко к оригиналу, что нельзя не усмотреть в этом запретного удовольствия — наслаждения попсой как таковой, в ее чистом незамутненном виде.