Трамп потребовал полностью снести сектор Газа

Американский лидер Дональд Трамп призвал полностью «снести» сектор Газа.
Он заявил, что эта территория «не пригодна для жизни».
По словам Трампа, беженцев из Газы следует «переселить».
Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о выходе Соединённых Штатов из Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам. Помимо этого, США выходят из Совета Организации Объединённых Наций по правам человека.
По данным NBC, перед администрацией Трампа стоит вопрос о восстановлении Газы, а также о переселении на время восстановления около двух миллионов палестинцев.
Власти Палестины заявили, что жители Газы никогда не покинут свою землю.