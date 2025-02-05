Вовк получила фальшивые документы за три дня до убийства Дугиной

Обвиняемой в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталье Вовк передали поддельные документы на автомобиль для выезда из РФ за несколько дней до преступления, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на соответствующие материалы дела. В документах сказано, что курьер получил фальшивые документы у отделения почты в российской столице вечером 17 августа, а потом передал их фигурантке.
Данные документы Вовк использовала в период 17 по 21 августа, передвигаясь на машине Mini Cooper по территории Российской Федерации и выезде из страны.
Напомним, Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года. Её автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье.
По данным Федеральной службы безопасности, за убийством стоят спецслужбы Украины, исполнителем является украинска Наталья Вовк. Машина Mini Cooper применялась для наблюдения за Дугиной, при въезде в РФ у автомобиля были номера Донецкой народной республики, в Москве — номера Казахстана, а при выезде в Эстонию — украинские.