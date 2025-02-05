Вовк получила фальшивые документы за три дня до убийства Дугиной

По данным Федеральной службы безопасности, за убийством стоят спецслужбы Украины, исполнителем является украинска Наталья Вовк. Машина Mini Cooper применялась для наблюдения за Дугиной, при въезде в РФ у автомобиля были номера Донецкой народной республики, в Москве — номера Казахстана, а при выезде в Эстонию — украинские.