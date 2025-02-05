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Игорь Матвиенко рассказал о герое Расторгуева в этно-опере «Князь Владимир»

5 и 6 февраля в Государственном Кремлевском дворце состоится премьера этно-оперы Игоря Матвиенко Князь Владимир . Главную роль в спектакле сыграет заслуженный артист России SHAMAN. А его подручного, наставника Федора народный артист России Николай Расторгуев. Это дебют в театральной постановке солиста группы Любэ .

«Николай Расторгуев на самом деле очень любит экспериментировать, особенно во всем, что связано с кино, театром. Поэтому, когда я ему предложил, не думал, что он скажет “это не мое”. Он с радостью согласился. И потом, Федор в нашей опере — образ собирательный. А так как князь у нас молодой и неопытный, то рядом должен быть наставник. Федор вместе с Владимиром проделывает путь из варяг в первые христианские мученики. Ну и потом, он антагонист Одину Ганграду, фантастическому персонажу», — поделился с «Известиями» Матвиенко.

Этого отрицательного героя в этно-опере сыграет сам автор. Грим для Одина создали зловещий. А вот образ для солиста «Любэ» вызывал ассоциации с историческим персонажем.

«Когда я увидел, как загримировали Николая Расторгуева, передо мной стоял вылитый Карл Маркс. Такой вдохновленный сразу. Полностью поменялся человек», — добавил Матвиенко.

По мнению композитора, есть у персонажа Николая какая-то историческая глубина. Даже сама фамилия — Расторгуев — будто «оттуда».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Матвиенко «Известиям» в среду, 5 февраля, в 10:00:

«SHAMAN в гриме Князя Владимира удивительно похож на рокера».