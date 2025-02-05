Игорь Матвиенко рассказал о герое Расторгуева в этно-опере «Князь Владимир»

«Николай Расторгуев на самом деле очень любит экспериментировать, особенно во всем, что связано с кино, театром. Поэтому, когда я ему предложил, не думал, что он скажет “это не мое”. Он с радостью согласился. И потом, Федор в нашей опере — образ собирательный. А так как князь у нас молодой и неопытный, то рядом должен быть наставник. Федор вместе с Владимиром проделывает путь из варяг в первые христианские мученики. Ну и потом, он антагонист Одину Ганграду, фантастическому персонажу», — поделился с «Известиями» Матвиенко.