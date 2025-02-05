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Сафонов не пропустил и помог ПСЖ выйти в четвертьфинал Кубка Франции

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» победил команду третьего по силе дивизиона Франции «Ле Ман» в матче ⅛ финала национального кубка. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Источник: Life.ru

Забитыми мячами отметились Дезире Дуэ (25-я минута) и Брэдли Барколя (71). Ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов.

Это десятый матч Сафонова за ПСЖ во всех турнирах и четвёртый раз, когда он сохранил ворота без пропущенных мячей.

Соперник парижан по четвертьфиналу Кубка Франции определится после жеребьёвки. ПСЖ является действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (15).

Ранее Life.ru рассказывал, что Матвей Сафонов пожертвовал деньги на ликвидацию разлива мазута на Кубани. Он оплатил поездку волонтёров, которые собрали и вывезли с побережья более 50 мешков нефтепродуктов.