Сафонов не пропустил и помог ПСЖ выйти в четвертьфинал Кубка Франции

Забитыми мячами отметились Дезире Дуэ (25-я минута) и Брэдли Барколя (71). Ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов.
Это десятый матч Сафонова за ПСЖ во всех турнирах и четвёртый раз, когда он сохранил ворота без пропущенных мячей.
Соперник парижан по четвертьфиналу Кубка Франции определится после жеребьёвки. ПСЖ является действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (15).
Ранее Life.ru рассказывал, что Матвей Сафонов пожертвовал деньги на ликвидацию разлива мазута на Кубани. Он оплатил поездку волонтёров, которые собрали и вывезли с побережья более 50 мешков нефтепродуктов.