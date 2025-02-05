ХАМАС назвало слова Трампа о «сносе» Газы рецептом для создания хаоса

В движении ХАМАС назвали заявление американского лидера Дональда Трампа о «сносе» Газы «рецептом» для создания хаоса, а также напряжённости в регионе.
Член руководства движения Сами Абу Зухри подчеркнул, что ХАМАС считает неприемлемым данное заявление Трампа.
«Мы считаем неприемлемыми заявления Трампа, сказавшего: “Для жителей сектора Газа нет альтернативы, кроме как покинуть его”. Рассматриваем их как рецепт для создания хаоса и напряжённости в регионе», — заявил он.
Сами Абу Зухри отметил, что население сектора Газа «не позволит претворить эти планы в жизнь».
Напомним, Трамп призвал полностью «снести» сектор Газа. По его словам, данная территория «не пригодна для жизни». Трамп также выразил мнение, что беженцев из Газы следует «переселить».
Ранее власти Палестины заявили, что жители Газы никогда не покинут свою землю.