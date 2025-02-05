Депутат Стенякина: россияне получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

Все граждане Российской Федерации, которые получают страховую пенсию, получат проиндексированные выплаты до 25 февраля, заявила российский парламентарий Екатерина Стенякина.
«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля», — сказала она в беседе с ТАСС.
Член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов добавила, что выплаты пенсионерам, получающим денежные средства на банковскую карту, начались 1 февраля текущего года.
Стенякина напомнила, что у каждого пенсионера своя фиксированная дата получения пенсии. Данную дату можно на сайте Соцфонда РФ.
«Поэтому до 25 февраля наши пенсионеры в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь», — сказала депутат.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявил о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров.