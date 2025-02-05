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Мэр из Иркутской области платил по 500 рублей за фото мусорных баков

«Акцию» чиновник запустил в соцсетях.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр одного из районов Иркутской области открыл в соцсетях необычный челлендж. Он предложил платить жителям за фото неухоженных контейнерных площадок. Так чиновник хотел показать, как хорошо работает коммунальная служба. Правда, через 2,5 часа «акцию» пришлось завершить.

— Благодаря вам выявлено 12 площадок, которые нужно привести в порядок. Авторы этих фото получили премии по 500 рублей. А тем, кто специально разбрасывал мусор и фотографировал, я бы посоветовал больше так не делать, — подвел тот итоги в соцсетях.

Поступок иркутского мэра стал поводом для активного обсуждений в соцсетях и шуток. Одной из них он поделился в своем Телеграм-канале.