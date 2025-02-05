Самую опасную деталь в квитанциях за «коммуналку» назвал эксперт

Только при таком подходе можно быть полностью уверенным в том, что деньги пойдут на оплату потреблённых ЖКУ, а не в карман мошенникам, что весьма вероятно в случае, если иметь привычку каждый месяц оплачивать всё по QR-коду из квитанций из почтового ящика.