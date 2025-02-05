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Самую опасную деталь в квитанциях за «коммуналку» назвал эксперт

Собственникам жилья нужно крайне внимательно относиться к вопросу оплаты коммунальных услуг.

Источник: ДЕЙТА

Такой совет гражданам дал эксперт в сфере ЖКХ Никита Уткин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, самой опасной деталью в платёжках за «коммуналку» является QR-код, который обычно располагается в одном из углов. Как объяснил специалист, сегодня жильцы могут очень легко столкнуться с проделками мошенников, которые изготавливают фейковые квитанции.

Так вот, если позволить себе излишнюю спешку, то можно перевести деньги по этому самому QR-коду прямиком злоумышленникам. Они специально печатают очень похожие платёжки до степени смешения, чтобы люди ошибались и переводили свои средства именно им.

Для того чтобы не попасть в такую ситуацию и не дать себя обмануть аферистам, эксперт рекомендовал гражданам всегда проверять название организации, которой соответствует QR-код. Оно должно точно совпадать с наименованием ресурсоснабжающей компании.

Ещё более надёжный способ защиты от жуликов — это полный отказ от оплаты по QR-коду и переход на оплату всей «коммуналки» в мобильном приложении банка. Туда достаточно один раз вбить название организации и номер договора, чтобы всегда платить без опаски.

Только при таком подходе можно быть полностью уверенным в том, что деньги пойдут на оплату потреблённых ЖКУ, а не в карман мошенникам, что весьма вероятно в случае, если иметь привычку каждый месяц оплачивать всё по QR-коду из квитанций из почтового ящика.

ЖКХ