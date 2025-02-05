Компанию, взявшую на работу экс-госслужащего, оштрафовали в Братске

Бывший служащим контрольно-счетной палаты Иркутской области устроился на работу в организацию, которая располагается в Братске. Однако новое руководство компании не выполнило требования антикоррупционного законодательства, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
— Установлено, что юридическое лицо после заключения трудового договора с этим гражданином не исполнило обязанность по направлению уведомления о заключении трудового договора по последнему месту работы бывшего служащего, — поясняют в ведомстве.
Прокурор Братска завел административное дело о «незаконном привлечении к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего».
В итоге юрлицо привлекли к ответственности и обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Нарушения были устранены.