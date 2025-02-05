Трамп заявил, что жителей сектора Газа можно переселить в Иорданию и Египет

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что население Газы можно отправить в разные государства, в частности, по словам Трампа, речь идёт о Египте и Иордании.
«Это может быть Иордания, это может быть Египет, это могут быть другие страны, и вы можете построить четыре или пять, скажем, зон. Это не обязательно должна быть одна область, но вы берете определённые участки и строите действительно качественное жилье, как красивый город, как место, где они могли бы жить», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Трамп добавил, что сектор Газа — это «гарантия» того, что люди «не останутся в живых».
Ранее Трамп призвал полностью «снести» сектор Газа. По его словам, данная территория «не пригодна для жизни». Трамп также выразил мнение, что население Газы следует «переселить».
Палестинские власти заявляли, что жители Газы никогда не покинут свою землю.
Движение ХАМАС назвало слова Трампа о «сносе» Газы рецептом для создания хаоса.