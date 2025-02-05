Трамп заявил, что жителей сектора Газа можно переселить в Иорданию и Египет

«Это может быть Иордания, это может быть Египет, это могут быть другие страны, и вы можете построить четыре или пять, скажем, зон. Это не обязательно должна быть одна область, но вы берете определённые участки и строите действительно качественное жилье, как красивый город, как место, где они могли бы жить», — сказал он.