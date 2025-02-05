Трамп: США готовы «взять сектор Газа» и заняться расчисткой анклава

Соединённые Штаты готовы «взять сектор Газа», заявил американский лидер Дональд Трамп.
Кроме того, он отметил, что американская сторона может заняться «расчисткой» анклава.
«США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведём там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий, выровняем. Создадим экономическое развитие, которое предоставит безграничное количество работ и жилья для людей в регионе», — заявил Трамп.
Президент США также проинформировал, что в случае необходимости Соединённых Штаты могут отправить своих военных в Газу.
«Мы сделаем необходимое, если это необходимо, мы сделаем это», — сказал Трамп.
Вопрос о возможной отправке военных задали журналисты.
Заявление прозвучало в Белом доме после встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.
Напомним, Трамп призвал полностью «снести» сектор Газа. По его словам, данная территория «не пригодна для жизни». Трамп также выразил мнение, что население Газы следует «переселить».