Матвиенко попросил друзей в его юбилей отправить деньги в Курскую область

«Недавно на Совете по культуре выступал Артем Демидов, глава Общества по охране памятников. Он рассказал про разрушенные в Курской области во время вторжения ВСУ объекты культурного наследия, монастыри, храмы. И когда он говорил, я понял, что хочу в подарок на день рождения. Созвонился с врио губернатора Александром Хинштейном, и он оперативно сработал, открыл счет для перечислений на разрушенные памятники Курской области», — рассказал в интервью «Известиям» Матвиенко.