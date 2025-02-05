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Матвиенко попросил друзей в его юбилей отправить деньги в Курскую область

6 февраля народный артист России композитор Игорь Матвиенко отмечает 65-летний юбилей. Его он отпразднует на сцене Кремля, где состоится премьера этно-оперы Князь Владимир . Юбиляр не ждет подарков для себя. У него иные планы.
Источник: Известия

«Недавно на Совете по культуре выступал Артем Демидов, глава Общества по охране памятников. Он рассказал про разрушенные в Курской области во время вторжения ВСУ объекты культурного наследия, монастыри, храмы. И когда он говорил, я понял, что хочу в подарок на день рождения. Созвонился с врио губернатора Александром Хинштейном, и он оперативно сработал, открыл счет для перечислений на разрушенные памятники Курской области», — рассказал в интервью «Известиям» Матвиенко.

Юбиляр отправил реквизиты банка и написал своим близким и друзьям, которые хотят его поздравить, что просит по мере возможности отправить деньги в Курскую область.

Подробнее читайте в интервью Игоря Матвиенко «Известиям»:

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