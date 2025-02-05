Порывы ветра усилятся до 18 м/с в Иркутске 5 февраля

4 и 5 февраля на территории Иркутской области действует режим повышенной готовности в связи с непогодой. На регион обрушились метели и снегопад. В столице Приангарье также бушует ветер.
В городе ожидаются переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами 15−18 м/с. Температура воздуха опустится до −14…-16 градусов, говорят синоптики.
Тем временем на севере области, в Катангском районе, похолодает до −28 градусов, местами — до −32. Порывы ветра достигнут 15−20 м/с, на Байкале — до 35−40 м/с.