В Челябинской области выросло число людей без вредных привычек

Интересно, что Челябинская область стала единственным регионом в Уральском федеральном округе, где число ЗОЖников росло, в остальных территориях их количество сокращалось. Так, например, в Свердловской области доля людей без вредных привычек упала на 23%, в Курганской области — минус 24,9%, Ханты-Мансийском автономном округе — минус 33,6%, Ямало-Ненецком автономном округе — минус 47,3%. Меньшее падение показателя зафиксировано было в Тюменской области, где доля почитателей ЗОЖ сократилась лишь на 4%.