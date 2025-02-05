В Госдуме пояснили, когда россияне получат доиндексированную пенсию

Также депутат подчеркнула, что для каждого пенсионера установлена конкретная дата получения пенсии, которую можно узнать на сайте Социального фонда РФ. Таким образом, к 25 февраля все российские пенсионеры получат проиндексированные начисления за февраль и доплату за январь.