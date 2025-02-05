В Госдуме пояснили, когда россияне получат доиндексированную пенсию

«Если пенсия доставляется на дом, граждане смогут получить увеличенные суммы вместе с доплатой за январь в период с 3 по 25 февраля. Выплаты на банковские карты начали поступать с 1 февраля», — приводит комментарий Стенякиной ТАСС.
Также депутат подчеркнула, что для каждого пенсионера установлена конкретная дата получения пенсии, которую можно узнать на сайте Социального фонда РФ. Таким образом, к 25 февраля все российские пенсионеры получат проиндексированные начисления за февраль и доплату за январь.
Ранее Life.ru сообщал, что в 2025 году стоимость одного пенсионного балла составила 59 241,6 рубля. Минимальная зарплата в 2025 году будет равна 22 440 рублям, а максимальный взнос достигнет 473 932,8 рубля. Внося такую сумму на счёт, в Социальном фонде начислят 7,808 пенсионных баллов.