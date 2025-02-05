Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка Рей запросит убежище в РФ

Официальный запрос ещё не подан.
Источник: Аргументы и факты

Журналистка Наташа Рей из Франции подаст прошение о политическом убежище в Российской Федерации на следующей неделе, заявил её адвокат Франсуа Данглеан.

«Она ещё не подала заявление, но она планирует это сделать на следующей неделе, вероятно, через посольство России в Париже. Она стала жертвой сфабрикованного процесса», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, Рей утверждает, что жена французского лидера Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Осенью 2024 года суд в Париже приговорил двух женщин, в том числе Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за «клевету» в отношении Брижит Макрон.

Данглеан добавил, что Рей полагает, что после того, как российская сторона дала политическое убежище Эдварду Сноудену, то, возможно, одобрит его и для неё.

Ранее адвокат заявил, что Наташа Рей является объектом судебного преследования в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде.

Напомним, в субботу американская журналистка Кэндис Оуэнс обнародовала первую часть своего расследования о смене пола* Брижит Макрон.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.