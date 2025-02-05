Приморье переживает массовое увлечение балетом

— У нас, например, целая сеть студий. Пять во Владивостоке, одна в Артеме, — рассказала Ирина Горячковская. — Уже понятно, что этого мало, нужно еще. Общее количество занимающихся около 2,5 тысячи человек. Приходят и совсем молодые, и дамы постарше, порой даже в почтенном возрасте. Наши студии — своего рода женские клубы по интересам. Но мы готовы принять и мужчин, однако для них будут отдельные занятия. Кстати, мы дважды в год проводим открытые итоговые выступления, где танцовщицы выходят на сцену и показывают, чему они научились.