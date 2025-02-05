Приморье переживает массовое увлечение балетом

Ей за 40. С практической частью балета она познакомилась лишь полгода назад. А до этого была долгая, но неразделенная любовь к высокому искусству. Ольга занималась танцами в школьном кружке. Номера ставили сами девчонки. Но она всегда старалась, чтобы ее танец был близок к балету. Тогда же в последний раз выходила на сцену. А потом жизнь закружила: учеба, семья, работа… Когда во Владивостоке открылась балетная студия, Ольга оказалась среди первых, кто записался в «балерины».
Сегодня таких активных танцовщиц в краевой столице несколько сотен. Сказать, что город подсел на балет, — значит, ничего не сказать. Любовь к этому изысканному виду искусства у приморцев последние годы росла по весьма крутой экспоненте.
Любительская балетная сцена во Владивостоке весьма демократична и нетребовательна. Возраст? Любой. Вес? Ну, если чувствуете желание и силы сделать «плие», «релеве», «жете» и еще какой-нибудь пируэт, то милости просим. А желающих, как отмечают преподаватели, хоть отбавляй. Но в основном к балетному станку стремятся женщины.
Недавний итоговый концерт танцоров одной из балетных студий собрал три десятка зрителей. В основном это родные и близкие артисток. О более теплой и благодарной публике и мечтать не приходится. Каждый выход встречался возгласами и криками поддержки, а сцену танцовщицы покидали, купаясь в овациях и с цветами в руках.
Понятно, что концерт составили короткие номера с небольшим набором не самых сложных элементов. Хотя отдельные выступления были на достаточно высоком уровне.
— Я давно не практиковалась в балете, но очень по нему скучала. Безумно, — призналась жительница Владивостока Екатерина, которая в школьные годы занималась в балетной студии. — Мне понравилось танцевать на сцене. Надеюсь, что сегодня я не выглядела ужасно.
Долгие аплодисменты зала и роскошный букет бордовых роз, подаренный танцовщице, это подтверждают.
— Вы не поверите, я стою на деревянном стакане, примерно 20 сантиметров высотой, да еще и на цыпочках! — восторженно рассказывает Вера, которая едва отдышалась после выступления. — И это далеко не единственное мое достижение. На занятиях в студии у меня мысли приходят в порядок. И это отражается в жизни. Ничего более правильного, чем балет, мне не встречалось.
Почему в Приморье балет стал для сотен людей смыслом жизни, а для тысяч — необычным хобби? Похоже, всему виной появление во Владивостоке Приморской сцены Мариинского театра, которая стала подарком городу к саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 2012 года.
Горожане, а с ними и гости приморской столицы, в том числе иностранцы, получили возможность приобщиться к великому мировому и русскому культурному наследию. Теперь во Владивостоке можно увидеть того самого «Щелкунчика», бессмертное «Лебединое озеро», а еще «Корсара», «Раймонду», «Жар-птицу» и многие другие постановки высочайшего мариинского качества.
Это вызвало не просто всплеск интереса к балету. Приморцы буквально начали, что называется, болеть им. По грубым прикидкам, сегодня только во Владивостоке работает с десяток студий, кружков и творческих мастерских, где так или иначе можно попробовать свои силы в балете.
— У нас, например, целая сеть студий. Пять во Владивостоке, одна в Артеме, — рассказала Ирина Горячковская. — Уже понятно, что этого мало, нужно еще. Общее количество занимающихся около 2,5 тысячи человек. Приходят и совсем молодые, и дамы постарше, порой даже в почтенном возрасте. Наши студии — своего рода женские клубы по интересам. Но мы готовы принять и мужчин, однако для них будут отдельные занятия. Кстати, мы дважды в год проводим открытые итоговые выступления, где танцовщицы выходят на сцену и показывают, чему они научились.
Импровизированный опрос во время итогового концерта показал, что в студии и балетные кружки люди приходят по самым разным причинам. Кому-то захотелось приобщиться к большому искусству. Кто-то вспомнил о незакрытом с молодости гештальте. Кто-то изящным способом решил перебороть свои страхи. А для кого-то это своеобразный фитнес-зал, потому что балет — это растяжка.
Если вы думаете, что танцовщицы-любительницы выступали только сольно, то я вас огорчу. Были и групповые номера. Об особой синхронности говорить не приходится, но все понимали, что перед ними вовсе не «маленькие лебеди» из Большого театра.
— Да, на большую сцену нас вряд ли пустят, — улыбается Ирина Горячковская. — Но мы довольны. У непрофессиональных артистов есть комплексы и страхи. Все очень смущались. Перед итоговыми выступлениями так и вовсе были на нервах. Но все без исключения преодолели себя.