Режим повышенной готовности действует в Иркутской области 5 февраля

Метели и ураганный ветер обрушились на Приангарье. Синоптики заранее предупредили сибиряков о непогоде — в регионе введен режим повышенной готовности. Порывы достигают 15−20 м/с. Местами идет снег, дороги покрыл гололед.
Министерство жилищной политики и энергетики, а также Минтранс Иркутской области контролируют бесперебойную работу объектов топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и дорожно-транспортную обстановку. Мэры городов и районов следят за ситуацией на местах.
На Байкале ветер в течение дня усилится до 35−40 м/с. Из-за многочисленных трещин лед рвется на большие и мелкие поля. У западного побережья были эвакуированы все рыбаки. Около Большого Голоустного появилась открытая вода.