Красноярскому 96-летнему труженику тыла помогли вернуть разорванную связь

Только после вмешательства прокуратуры 96-летний труженик тыла из села Тюхтет смог восстановить связь со своими родственниками. Причем это не оборот речи, а констатация реального факта.
Как рассказали в ведомстве, уважаемый человек живет в частном доме один, к нему проведен стационарный телефон. Каждый день родственники созванивались с ним, спрашивали, как дела, как самочувствие. Сам он периодически вызывал скорую помощь.
Но месяц назад мимо проезжал транспорт (какой именно — не уточняется) и повредил кабель. Родственники несколько раз обращались и направляли заявки оператору связи, просили устранить проблему. Однако результатов не было. И только после обращения в прокуратуру на месте проявились специалисты и «связали» разорванный кабель.
— Любой сигнал в прокуратуру о нарушении прав ветеранов — повод для безотлагательной реакции. Для решения этой проблемы хватило серьезного разговора с руководством территориального отделения оператора связи, — прокомментировали в прокуратуре.