Красноярскому 96-летнему труженику тыла помогли вернуть разорванную связь

Но месяц назад мимо проезжал транспорт (какой именно — не уточняется) и повредил кабель. Родственники несколько раз обращались и направляли заявки оператору связи, просили устранить проблему. Однако результатов не было. И только после обращения в прокуратуру на месте проявились специалисты и «связали» разорванный кабель.