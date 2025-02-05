Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярскому 96-летнему труженику тыла помогли вернуть разорванную связь

Крупный провайдер связи устранил аварию на кабеле после вмешательства прокуратуры.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Только после вмешательства прокуратуры 96-летний труженик тыла из села Тюхтет смог восстановить связь со своими родственниками. Причем это не оборот речи, а констатация реального факта.

Как рассказали в ведомстве, уважаемый человек живет в частном доме один, к нему проведен стационарный телефон. Каждый день родственники созванивались с ним, спрашивали, как дела, как самочувствие. Сам он периодически вызывал скорую помощь.

Но месяц назад мимо проезжал транспорт (какой именно — не уточняется) и повредил кабель. Родственники несколько раз обращались и направляли заявки оператору связи, просили устранить проблему. Однако результатов не было. И только после обращения в прокуратуру на месте проявились специалисты и «связали» разорванный кабель.

— Любой сигнал в прокуратуру о нарушении прав ветеранов — повод для безотлагательной реакции. Для решения этой проблемы хватило серьезного разговора с руководством территориального отделения оператора связи, — прокомментировали в прокуратуре.

Прокуратура