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Люди боятся выходить на работу: водозабор под Находкой терроризирует тигр

Администрация объекта просит о помощи в обеспечении безопасности работников.

Источник: Аргументы и факты

Необычное объявление, точнее даже просьба, появилась в Сети от имени сотрудников объекта водозабор «Хмыловский», расположенного в микрорайоне Находки, носящем название Врангель.

В тексте говорится: «Настоящим письмом уведомляем Вас о чрезвычайной ситуации на водозаборном объекте “Хмыловский” г. Находка мкр. Врангель.

На территории жизненно важного объекта произошло нападение тигра, что создало угрозу безопасности персонала. В связи с этим наши работники отказываются выходить на работу, что может повлечь отключение подачи воды населению мкр. Врангель.

Мы просим вас оперативно вмешаться в ситуацию и принять меры для обеспечения безопасности на объекте. Надеемся на ваше содействие в скорейшем разрешении этой проблемы, что позволит нам возобновить работу и избежать перебоев с водоснабжением.

С уважением, администрация ООО «Водозабор Хмыловский».

К кому конкретно обращается администрация водозабора и действительно ли обращение сделано от этой самой администрации, пока не ясно.

Днём ранее, 4 февраля, по информации в новых медиа, в том же районе (село Хмыловка) мужчина попытался отпугнуть тигра с помощью страйкбольного гранатомёта. Согласно комментарию от Telegram-канала «МинПрироды25», это был сотрудник министерства лесного хозяйства. Он дважды использовал игровое «оружие» — гранатомёт, чтобы создать шум и заставить зверя уйти. Как следует из видео, снятого мужчиной, полосатый хищник пришёл, чтобы съесть собаку.

флора и фауна