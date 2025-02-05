Люди боятся выходить на работу: водозабор под Находкой терроризирует тигр

Днём ранее, 4 февраля, по информации в новых медиа, в том же районе (село Хмыловка) мужчина попытался отпугнуть тигра с помощью страйкбольного гранатомёта. Согласно комментарию от Telegram-канала «МинПрироды25», это был сотрудник министерства лесного хозяйства. Он дважды использовал игровое «оружие» — гранатомёт, чтобы создать шум и заставить зверя уйти. Как следует из видео, снятого мужчиной, полосатый хищник пришёл, чтобы съесть собаку.