На карте Хабаровского края появился мыс Арсеньева

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении безымянному мысу в бухте Фальшивая в Советско-Гаванском районе Хабаровского края имени великого дальневосточного исследователя Владимира Арсеньева. Документ под номером 202-р размещён на официальном сайте опубликования нормативных актов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В соответствии с федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Законодательной думы Хабаровского края, a также для увековечения памяти путешественника, исследователя Дальнего Востока, этнографа, географа, писателя В. К. Арсеньева, присвоить наименование «Арсеньева» безымянному мысу с координатами 49 градусов 00,2 северной широты, 140 градусов 20,7 восточной долготы, расположенному в бухте Фальшивая Татарского пролива на территории Хабаровского края, — говорится в распоряжении.
Напомним, с инициативой назвать этот мыс именем Арсеньева весной прошлого года выступили сотрудники краеведческого музея им. Н. К. Бошняка из Советской Гавани. В своём обращении музейщики отметили, что Арсеньев 30 лет своей жизни посвятил изучению Дальнего Востока, совершил 18 исследовательских экспедиций в малоизученные районы Приморья, Приамурья, Камчатки и Охотского побережья. Несмотря на то, что Владимир Клавдиевич исследовал около полутора тысяч километров побережья Японского моря (от залива Петра Великого в Приморском крае до залива Чихачева в Хабаровском крае), в его честь не был назван ни один географический объект на этом пути.
Маршрут одной из его экспедиций проходил по побережью расположенной в Советско-Гаванском муниципальном районе края бухты Биза, которая в настоящее время носит название Фальшивая. Теперь имя Арсеньева присвоено безымянному мысу, расположенному на полуострове, который разделяет северную и южную части этой бухты.
Сперва это обращение поддержали депутаты Законодательной думы Хабаровского края. Затем материалы были направлены в органы кадастра и правительство России. После необходимых процедур на карте региона появился ещё один географический объект, названный в честь Арсеньева.
Его имя в Хабаровском крае носит село в Нанайском районе. Известен также ясень Арсеньева, который он посадил при жизни в центре Хабаровска. Также именем учёного назван переулок в краевой столице.