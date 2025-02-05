На карте Хабаровского края появился мыс Арсеньева

Напомним, с инициативой назвать этот мыс именем Арсеньева весной прошлого года выступили сотрудники краеведческого музея им. Н. К. Бошняка из Советской Гавани. В своём обращении музейщики отметили, что Арсеньев 30 лет своей жизни посвятил изучению Дальнего Востока, совершил 18 исследовательских экспедиций в малоизученные районы Приморья, Приамурья, Камчатки и Охотского побережья. Несмотря на то, что Владимир Клавдиевич исследовал около полутора тысяч километров побережья Японского моря (от залива Петра Великого в Приморском крае до залива Чихачева в Хабаровском крае), в его честь не был назван ни один географический объект на этом пути.