В Пермском крае с 15 февраля наступит очередной период видимости МКС

В Пермском планетарии рассказали время наблюдений за космическим объектом: 15 февраля — в 08:05, 16 февраля — в 07:16, 17 февраля — в 08:02, 18 февраля — в 07:13, 19 февраля — в 07:58, 20 февраля — в 07:10, 21 февраля — в 07:55, 22 февраля — в 07:07, 23 февраля — в 07:52, 24 февраля — в 07:04, 25 февраля — в 07:48.