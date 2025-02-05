В Пермском крае с 15 февраля наступит очередной период видимости МКС

В небе Пермского края с 15 февраля наступит новый период видимости МКС. Международную космическую станцию можно увидеть до конца месяца в утренние часы. Восход станции начнется на юго-западе небосклона.
В Пермском планетарии рассказали время наблюдений за космическим объектом: 15 февраля — в 08:05, 16 февраля — в 07:16, 17 февраля — в 08:02, 18 февраля — в 07:13, 19 февраля — в 07:58, 20 февраля — в 07:10, 21 февраля — в 07:55, 22 февраля — в 07:07, 23 февраля — в 07:52, 24 февраля — в 07:04, 25 февраля — в 07:48.
Время видимости в Перми примерное, если орбита МКС существенно не изменится.
За положением МКС можно следить в онлайн-режиме и увидеть ее приближение к Пермскому краю.