Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае с 15 февраля наступит очередной период видимости МКС

Международную космическую станцию можно увидеть утром до восхода солнца.

Источник: МКС Онлайн

В небе Пермского края с 15 февраля наступит новый период видимости МКС. Международную космическую станцию можно увидеть до конца месяца в утренние часы. Восход станции начнется на юго-западе небосклона.

В Пермском планетарии рассказали время наблюдений за космическим объектом: 15 февраля — в 08:05, 16 февраля — в 07:16, 17 февраля — в 08:02, 18 февраля — в 07:13, 19 февраля — в 07:58, 20 февраля — в 07:10, 21 февраля — в 07:55, 22 февраля — в 07:07, 23 февраля — в 07:52, 24 февраля — в 07:04, 25 февраля — в 07:48.

Время видимости в Перми примерное, если орбита МКС существенно не изменится.

За положением МКС можно следить в онлайн-режиме и увидеть ее приближение к Пермскому краю.

космос