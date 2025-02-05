На дорогах Красноярского края начали работать 40 новых камер

Новые камеры будут фиксировать следующие нарушения: превышение скорости, движение по выделенной полосе, выключенные фары, выезд на встречку, разворот и поворот в запрещенном месте, проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию, выезд на перекресток в случае затора, нарушение требований дорожных знаков и разметки, непропуск пешехода на переходе, непристегнутый ремень безопасности и пользование водителем мобильным телефоном во время движения.