На дорогах Красноярского края начали работать 40 новых камер

С 5 февраля в Красноярском крае заработали 40 новых стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это половина из тех, что запланированы к установке в 2025 году.
Как рассказал замруководителя «КрУДор» Михаил Буйлов, оборудование полностью готово к эксплуатации: «Работы по установке и наладке завершены. Проведено тестирование комплексов, которое подтвердило их готовность к функционированию в круглосуточном режиме с заданными техническими характеристиками».
Новые камеры будут фиксировать следующие нарушения: превышение скорости, движение по выделенной полосе, выключенные фары, выезд на встречку, разворот и поворот в запрещенном месте, проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию, выезд на перекресток в случае затора, нарушение требований дорожных знаков и разметки, непропуск пешехода на переходе, непристегнутый ремень безопасности и пользование водителем мобильным телефоном во время движения.
Как пояснил врио начальника краевой ГАИ Сергей Молявко, места размещения камер определяются после изучения причин и условий, способствующих возникновению конкретных дорожных происшествий. «Развитие системы автоматической фиксации на данный момент благоприятно влияет на состояние аварийности. За последние 5 лет благодаря системной работе в данном направлении удалось ликвидировать более 600 очагов аварийности на дорогах региона», — отметил он.
Всего сейчас в Красноярском крае работают 72 передвижных и 165 стационарных комплексов ФВФ нарушений ПДД, а также мобильный комплекс «Паркон». Карта их размещения с фиксируемыми нарушениями есть на сайте «КрУДор».
До конца мая 2025 года дорожники планируют ввести в эксплуатацию еще 40 стационарных рубежей контроля.