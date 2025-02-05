Детский омбудсмен прокомментировала нападение школьника на учителя в Иркутской области

4 февраля в гимназии Усолья-Сибирского 12-летний ученик ударил в лицо педагога. По предварительной информации, всё началось с конфликта между одноклассниками. Учитель вывела одного из участников ссоры в коридор, чтобы отвести к директору, но шестиклассник вышел из себя и набросился на женщину. Следком и прокуратура проводят проверку. Случившееся прокомментировала Татьяна Афанасьева, уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области: