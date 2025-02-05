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Детский омбудсмен прокомментировала нападение школьника на учителя в Иркутской области

Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию в Усолье, где школьник ударил учителя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

4 февраля в гимназии Усолья-Сибирского 12-летний ученик ударил в лицо педагога. По предварительной информации, всё началось с конфликта между одноклассниками. Учитель вывела одного из участников ссоры в коридор, чтобы отвести к директору, но шестиклассник вышел из себя и набросился на женщину. Следком и прокуратура проводят проверку. Случившееся прокомментировала Татьяна Афанасьева, уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области:

— Данное происшествие указывает на пробелы в воспитании, поднимает проблемы своевременного выявления и купирования эмоциональной нестабильности обучающихся, нехватки профессиональных знаний, умений и навыков у педагогов по безопасному урегулированию ситуации и оказанию психологической помощи.

Детский омбудсмен взяла разрешение ситуации на контроль.