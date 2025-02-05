У Северного обхода в Омске может появиться еще один источник финансирования

Напомним, недавно проект строительства Северного обхода получил положительное заключение госэкспертизы. Дорога станет продолжением трассы М-12 «Восток» от Санкт-Петербурга до Владивостока с выходом на Китай и Монголию. По территории Омской области она пройдет от поселка Камышловский до поселка Зеленая Роща, предоставив выезды на федеральные трассы в объезд Омска. Проезд по новой дороге планируют сделать платным.