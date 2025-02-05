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У Северного обхода в Омске может появиться еще один источник финансирования

Интерес к строительству дорожного объекта проявила крупная госкомпания.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с руководителем государственной компании «ДОМ.РФ» Владимиром Мутко, темой встречи стали совместные проекты с регионом. Как сообщил Виталий Хоценко, в числе прочего госкомпания заинтересовалась проектом строительства Северного обхода — автомобильной дороги в объезд Омска.

«Совместно с “ДОМ. РФ” рассматриваем возможность льготного финансирования строительства “Северного обхода” с помощью инфраструктурных облигаций», — рассказал губернатор.

Стоимость дороги обойдется в 73 млрд рублей. Деньги выделяются из федерального и регионального бюджетов, также партнером проекта стал «Газпромбанк».

Напомним, недавно проект строительства Северного обхода получил положительное заключение госэкспертизы. Дорога станет продолжением трассы М-12 «Восток» от Санкт-Петербурга до Владивостока с выходом на Китай и Монголию. По территории Омской области она пройдет от поселка Камышловский до поселка Зеленая Роща, предоставив выезды на федеральные трассы в объезд Омска. Проезд по новой дороге планируют сделать платным.