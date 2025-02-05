В Омской области желающим больше не дают льготную ипотеку

В омском отделении Россельхозбанка, являющимся участником программы «Сельская ипотека», больше не берут заявок от желающих жить в деревне омичей. Фактически программа не действует уже несколько месяцев — на ее реализацию закончился финансовый лимит. Как сообщил начальник отдела по развитию партнерского канала продаж регионального филиала банка Владислав Белоусов, возобновить выдачу ипотечных кредитов планируется в марте.