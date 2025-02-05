В Омской области желающим больше не дают льготную ипотеку

В омском отделении Россельхозбанка, являющимся участником программы «Сельская ипотека», больше не берут заявок от желающих жить в деревне омичей. Фактически программа не действует уже несколько месяцев — на ее реализацию закончился финансовый лимит. Как сообщил начальник отдела по развитию партнерского канала продаж регионального филиала банка Владислав Белоусов, возобновить выдачу ипотечных кредитов планируется в марте.
«Министерство сельского хозяйства РФ к этому моменту должно опубликовать новые условия программы. Насколько известно, планируются положительные корректировки в части категорий граждан, которым будет доступна сельская ипотека, а ставка по ипотеке, как планируется, останется прежней — 3% годовых», — сообщил Белоусов «РБК Омск».
На данный момент выдача ипотечных кредитов по программе «Сельская ипотека» приостановлена по всей России. Причина та же — исчерпание финансового лимита.
Ранее мы писали, что с 1 января в Омской области заработала программа «Земский работник культуры». Специалисты этой сферы, приехавшие работать в село, получат по миллиону рублей.