Иркутский актёр Ян Цапник сыграл в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню»

Фильм повествует о рекламщике Даниле, роль которого сыграл Никита Ефремов, который всю жизнь шёл к успеху, однако в результате несчастного случая оказался в коме и попал в «прихожую» загробного мира, напоминающую зал ожидания аэропорта. Рейсов только два: в ад или в рай. Но Данила не теряет надежду вернуться в мир живых.