Иркутский актёр Ян Цапник сыграл в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню»

Актёр из Иркутска Ян Цапник, известный зрителям по фильмам «Шаляпин», «Модный синдикат», «Собор», «Пальма», «Последний министр» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», сыграл одну из ролей в новой комедии «Дорогая», я больше не перезвоню. Режиссёром стал Александр Фомин, который известен по картинам «Молодой человек» и «Министерство всего хорошего».
Фильм повествует о рекламщике Даниле, роль которого сыграл Никита Ефремов, который всю жизнь шёл к успеху, однако в результате несчастного случая оказался в коме и попал в «прихожую» загробного мира, напоминающую зал ожидания аэропорта. Рейсов только два: в ад или в рай. Но Данила не теряет надежду вернуться в мир живых.
Также роли в картине исполнили Агата Муцениеце, Дмитрий Чеботарёв, Мила Ершова и Валентина Ляпина. Также в фильме появляется актриса Евгения Добровольская, которой не стало в январе 2025 года. Эта роль стала для неё последней.