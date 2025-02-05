Стало известно, кто назначен директором аэропорта Братска

Новому руководителю 44 года. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Инженер по организации и управлению на воздушном транспорте». Карьера Сергея Денисенко в аэропорту Братска началась в 2023 году. Ранее он работал замом по производству управляющего директора международного аэропорта Сочи.