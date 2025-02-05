Стало известно, кто назначен директором аэропорта Братска

Новости о кадровых изменениях пришли из северной столицы Приангарья. Сергей Денисенко назначен директором аэропорта Братска. Ранее он состоял в должности заместителя управляющего директора предприятия по аэропортовой деятельности, сообщают в пресс-службе воздушной гавани.
Новому руководителю 44 года. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Инженер по организации и управлению на воздушном транспорте». Карьера Сергея Денисенко в аэропорту Братска началась в 2023 году. Ранее он работал замом по производству управляющего директора международного аэропорта Сочи.
Сергей Денисенко назначен директором аэропорта Братска из-за завершения срока договора с предыдущим руководителем Сергеем Корытовым, который возглавлял предприятие с 2016 года.