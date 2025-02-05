Жёлтый уровень опасности сохраняется. Прогноз погоды на 5 февраля

«5 февраля (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица», — предупреждает Белгидромет.
Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Утром местами слабый туман.
Ветер неустойчивый от слабого до умеренного Температура воздуха максимальная днем составит −3..+2°С, по западу страны до +4°С.
По регионам страны прогноз следующий:
Минск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.
Брест. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.
Витебск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.
Гомель. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер северный, 3−8 м/с.
Гродно. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.
Могилев. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.