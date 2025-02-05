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Жёлтый уровень опасности сохраняется. Прогноз погоды на 5 февраля

Синоптики снова продлили ранее объявленный желтый уровень погодной опасности.

Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 52% 768 мм рт. ст. +6°
Источник: Смартпресс

«5 февраля (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица», — предупреждает Белгидромет.

Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Утром местами слабый туман.

Ветер неустойчивый от слабого до умеренного Температура воздуха максимальная днем составит −3..+2°С, по западу страны до +4°С.

По регионам страны прогноз следующий:

Минск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.

Брест. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.

Витебск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.

Гомель. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер северный, 3−8 м/с.

Гродно. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.

Могилев. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.