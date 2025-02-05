Красноярский ХК «Сокол» одолел «Ростов» благодаря голу на последней минуте

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» одолел команду «Ростов» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Победную шайбу сибиряки забросили менее чем за 30 секунд до конца третьего периода.
У красноярцев голами отличились Семён Афонасьевский (07:00), Илья Кожухов (16:27) и Юрий Кожухов (59:34). У ростовской команды забивали Илья Васильев (25:45) и Артем Левинский (50:53).
По итогу матча красноярская команда расположилась на 30-м месте (41 очко) в турнирной таблице. «Ростов» же стоит выше в рейтинге — 23-я позиция, 52 очка.
Следующая игра «Сокола» состоится в Красноярске 8 февраля с одним из лидеров чемпионата — тюменским «Рубином» (3 место, 71 очко).
Ранее стало известно, что финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске. За медали поборются сильнейшие фигуристы страны.