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В красноярском Солнечном в феврале откроется филиал отдела ЗАГСа

Работу он начнет с 10 февраля в здании отделения Федеральной налоговой службы.

Источник: Соцсети

Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края открывает кабинет отдела ЗАГС в микрорайоне Солнечный в Советском районе Красноярска.

Филиал будет работать с 10 февраля по улице 60 лет Образования СССР, 31, в здании отделения Федеральной налоговой службы. С понедельника по четверг с 9:00 до 18:00. В пятницу с 9:00 до 16:45. С перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

В отделении будут доступны регистрация рождения, регистрация смерти, регистрация расторжения брака, регистрация установления отцовства (без внесения исправлений), выдача повторного свидетельства и выдача справки.

Получить консультацию по вопросам работы отдела ЗАГС можно по телефону агентства ЗАГС Красноярского края 8 (391) 222−62−50 или отдела ЗАГС по Советскому району г. Красноярска 8 (391) 222−55−46.