В красноярском Солнечном в феврале откроется филиал отдела ЗАГСа

Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края открывает кабинет отдела ЗАГС в микрорайоне Солнечный в Советском районе Красноярска.
Филиал будет работать с 10 февраля по улице 60 лет Образования СССР, 31, в здании отделения Федеральной налоговой службы. С понедельника по четверг с 9:00 до 18:00. В пятницу с 9:00 до 16:45. С перерывом на обед с 13:00 до 13:45.
В отделении будут доступны регистрация рождения, регистрация смерти, регистрация расторжения брака, регистрация установления отцовства (без внесения исправлений), выдача повторного свидетельства и выдача справки.
Получить консультацию по вопросам работы отдела ЗАГС можно по телефону агентства ЗАГС Красноярского края