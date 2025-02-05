В красноярском Солнечном в феврале откроется филиал отдела ЗАГСа

Филиал будет работать с 10 февраля по улице 60 лет Образования СССР, 31, в здании отделения Федеральной налоговой службы. С понедельника по четверг с 9:00 до 18:00. В пятницу с 9:00 до 16:45. С перерывом на обед с 13:00 до 13:45.