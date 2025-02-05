В Башкирии похолодает до −20 градусов

В Башкирии похолодает до −20°. В республику придет солнечная и морозная погода.
По прогнозам синоптиков Башгидромета, в среду, 5 февраля, существенных осадков не ожидается, в отдельных районах гололед. Ветер восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью днем −1,-6°.
В четверг, 6 февраля, день будет солнечно. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −9,-14°, местами −15,-20°, днем −2,-7°.
В пятницу, 7 февраля, характер погоды сохранится. Температура воздуха ночью −9,-14°, местами заморозки до −15,-20°, днем −5,-10°.