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В Башкирии похолодает до −20 градусов

В Башкирии похолодает до −20 градусов. В республику придет солнечная и морозная погода.

Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 52% 768 мм рт. ст. +6°
Источник: Екатерина Романова

В Башкирии похолодает до −20°. В республику придет солнечная и морозная погода.

По прогнозам синоптиков Башгидромета, в среду, 5 февраля, существенных осадков не ожидается, в отдельных районах гололед. Ветер восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью днем −1,-6°.

В четверг, 6 февраля, день будет солнечно. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −9,-14°, местами −15,-20°, днем −2,-7°.

В пятницу, 7 февраля, характер погоды сохранится. Температура воздуха ночью −9,-14°, местами заморозки до −15,-20°, днем −5,-10°.