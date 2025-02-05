Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять самолетов не смогли сесть в Иркутске из-за метели

Утром 5 февраля аэропорт вновь принимает и отправляет рейсы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из-за метели и порывистого ветра в аэропорту Иркутска не смогли приземлиться девять самолетов. Все авиарейсы были направлены на запасные аэродромы. Об этом КП-Иркутск рассказали в главной воздушной гавани Приангарья.

— С 6:30 аэропорт Иркутска начал принимать и отправлять рейсы после неблагоприятных метеоусловий. Сейчас авиасообщение полностью восстановлено, аэропорт работает в штатном режиме, — сообщили в соцсетях.

Напомним, метели и ураганный ветер обрушились на Приангарье. Синоптики заранее предупредили сибиряков о непогоде — в регионе введен режим повышенной готовности. Порывы достигают 15−20 м/с. Местами идет снег, дороги покрыл гололед.