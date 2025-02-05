Девять самолетов не смогли сесть в Иркутске из-за метели

Из-за метели и порывистого ветра в аэропорту Иркутска не смогли приземлиться девять самолетов. Все авиарейсы были направлены на запасные аэродромы. Об этом КП-Иркутск рассказали в главной воздушной гавани Приангарья.
— С 6:30 аэропорт Иркутска начал принимать и отправлять рейсы после неблагоприятных метеоусловий. Сейчас авиасообщение полностью восстановлено, аэропорт работает в штатном режиме, — сообщили в соцсетях.
Напомним, метели и ураганный ветер обрушились на Приангарье. Синоптики заранее предупредили сибиряков о непогоде — в регионе введен режим повышенной готовности. Порывы достигают 15−20 м/с. Местами идет снег, дороги покрыл гололед.